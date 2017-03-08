3つのタイプの正規化が追加されたVelocity（これは、モメンタムよりもはるかに滑らかであるため、「スムーズなモメンタム」と呼ばれることが多い）。

ATRの正規化

サンプル補正なしの標準偏差

サンプル補正ありで正規化されていない

標準偏差標準偏差（ 「クリーン」バージョンもあるように）

また、Velocityは（正規化が適用されている場合でも）固定された境界を持つ指標ではないため、この指標は、通常、オーバーブローレベルとオーバードロップレベルと呼ばれる浮動レベルを使用しています（+浮動するゼロ・ラインが追加されます）。長い浮動レベル期間を使用すると「固定レベル」のように見えるものが簡単に達成されます。その場合、それらのレベルは固定レベルに非常に似ています。



指標には通常のは価格とアラームのセットを備えており（3種類の色付けオプションに応じて）、多時間軸です。

指標は、任意のモメンタム指標と同様に使用することができます（この場合、推奨される色付けモードはスロープの色付けまたは「ゼロ」ミドルレベル交差の色付けのいずれかを使用することです）。または、「トレンド」指標としての使用も可能です。その場合には、アウターレベルの交差を色付けし、より長い計算期間を使用することが推奨されます。



