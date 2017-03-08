コードベースセクション
i-Paramon work time - MetaTrader 5のためのインディケータ

もともとこれはKimIVが最初に作ったものです（MetaTrader 4版）。

すでにMetaTrader 5バージョンがありますが、このバージョンは異なります。このバージョンは変換されたものではありませんが、可能な限り多くのMetaTrader 5コードとして記述されています。MetaTrader 4関数の代わりは使用されませんでした。結果的に、実行はより速くコ―ドははるかに短いです。

セッション数が3に増えました。セッションは重なり合うことも日境界を越えることもできます（指標はこれらのケースを認識します）。D1以下のすべての時間枠で機能します。また、このバージョンでは、指標の複数のインスタンスを同じチャートで表示できます。このような場合、新しいインスタンスごとに一意のID値を設定する必要があります。こうすることで、これらの3つのセッションを無期限に延長でき、指標の複数のインスタンスを組み合わせることでセッション数を表示できます。この指標は、選択されたセッションの長方形の上辺と下辺を表示します。セッションの重複と指標の複数のインスタンスを許可するため縦線は表示されません。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17003

