最初它是由 KimIV (为 MetaTrader 4) 创造的，

已经有了 MetaTrader 5 版本, 但是这个版本是不同的。这个版本不是一个转换，而是尽量使用了更多的 MetaTrader 5 代码，没有使用替代 MetaTrader 4 的函数。结果会更快，并且代码要短的多。



会话数量增加到3，会话可以覆盖，而且可以穿过每日的边界 (指标会识别那些情形). 它可以运行于低于每日时段的所有时段。另外，这个版本允许在同一个图表中使用多个相同指标的实例，对于那种情况，每个新的实例都会把唯一的ID设为唯一的数值。通过这种方式，三个会话可以被无限扩展，而通过组合指标的多个实例，可以显示多个会话。本指标显示了选择会话的最高/最低的长方形 - 它没有显示垂直线，这样可以允许会话间的覆盖以及指标的多个实例。





