O indicador original foi desenvolvido para MetaTrader 4 pelo usuário KimIV.

Esta versão foi editada em MetaTrader 5 e difere do original. Em outras palavras, é um código completo e auto-suficiente. Ele não usa substitutos das funções da MetaTrader 4. Os resultados são enviados mais rapidamente e o código optimizado tornou-se mais curto.



O número de sessões aumentou para 3. As bordas temporais de sessão podem se sobrepor e atravessar as bordas do dia (o indicador permite tais casos). O indicador funciona em todos os timeframes inferiores ao diário. Também, nesta versão, você pode instalar várias instâncias deste indicador num gráfico. Em tais casos, uma identificação única para cada nova instância adquire um certo valor original. Assim, estas três sessões podem ser estendidas indefinidamente. O indicador mostra o retângulo high/low para as sessões selecionadas





