Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-Paramon work time - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2663
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Оригинальный индикатор был разработан для MetaTrader 4 пользователем KimIV .
Эта версия доработана под MetaTrader 5 и отличается от оригинальной. Иными словами, это полноценный самостоятельный код. В нем не использовались заменители функций MetaTrader 4. Результаты работы выдаются быстрее, а оптимизированный код стал короче.
Количество сессий расширилось до 3. Временные границы сессий могут перекрываться и пересекать границы дня (индикатор допускает такие случаи). Индикатор работает на всех таймфреймах ниже дневного. Также в этой версии можно устанавливать несколько экземпляров этого индикатора на один график. В таких случаях уникальный ID каждого нового экземпляра приобретает определенное уникальное значение. Таким образом, эти три сессии могут быть расширены на неопределенный срок. Индикатор показывает прямоугольник high/low для выбранных сессий
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17003
Индикатор iTrend для MetaTrader 5.Scale Fibonacci Arcs
Скрипт для выставления корректного масштаба дуг Фибоначчи, прикрепленных к графику.
Нормализованный Velocity с использованием ATR.Aroon oscillator - динамические уровни
Осциллятор Aroon, в котором использованы динамические уровни/зоны вместо фиксированных для отображения условий перекупленности и перепроданности.