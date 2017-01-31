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Индикаторы

i-Paramon work time - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2663
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Оригинальный индикатор был разработан для MetaTrader 4 пользователем KimIV .

Эта версия доработана под MetaTrader 5 и отличается от оригинальной. Иными словами, это полноценный самостоятельный код. В нем не использовались заменители функций MetaTrader 4. Результаты работы выдаются быстрее, а оптимизированный код стал короче.

Количество сессий расширилось до 3. Временные границы сессий могут перекрываться и пересекать границы дня (индикатор допускает такие случаи). Индикатор работает на всех таймфреймах ниже дневного. Также в этой версии можно устанавливать несколько экземпляров этого индикатора на один график. В таких случаях уникальный ID каждого нового экземпляра приобретает определенное уникальное значение. Таким образом, эти три сессии могут быть расширены на неопределенный срок. Индикатор показывает прямоугольник high/low для выбранных сессий


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17003

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