Оригинальный индикатор был разработан для MetaTrader 4 пользователем KimIV .

Эта версия доработана под MetaTrader 5 и отличается от оригинальной. Иными словами, это полноценный самостоятельный код. В нем не использовались заменители функций MetaTrader 4. Результаты работы выдаются быстрее, а оптимизированный код стал короче.



Количество сессий расширилось до 3. Временные границы сессий могут перекрываться и пересекать границы дня (индикатор допускает такие случаи). Индикатор работает на всех таймфреймах ниже дневного. Также в этой версии можно устанавливать несколько экземпляров этого индикатора на один график. В таких случаях уникальный ID каждого нового экземпляра приобретает определенное уникальное значение. Таким образом, эти три сессии могут быть расширены на неопределенный срок. Индикатор показывает прямоугольник high/low для выбранных сессий





