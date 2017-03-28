CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-Paramon work time - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ansichten:
1327
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Ursprünglich wurde er von KimIV (für die MetaTrader-4) erstellt.

Es gibt zwar eine Version für MetaTrader 5, aber diese ist anders. Diese Version ist nicht einfach eine Übertragung, sondern ist ein maximaler MetaTrader 5 Code. Es wurden keine Ersatzfunktionen des MetaTrader 4 verwendet. Im Ergebnis ist er schneller und das bei viel weniger Zeilen.

Die Anzahl der Handelszeiten wurde auf 3 erhöht. Die Handelszeiten können sich überlappen und die Tagesgrenzen überschreiten (der Indikator erkennt solche Fälle). Er arbeitet in allen Zeitrahmen unterhalb der des Tages. Weiters erlaubt dieser Indikator mehrere Instanzen desselben Indikators auf demselben Chart. Dafür muss für jede neue Instanz eine eindeutige ID bestimmt werden. Somit können diese drei Handelszeiten auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Der Indikator zeigt eine Hoch/Tief-Box für die ausgewählten Sitzungen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17003

