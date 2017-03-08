コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_WPR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
916
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_WPR指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたFractal_WPR.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

Fractal_WPR_HTF

図1　Fractal_WPR_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16999

Fractal_Moving_Average Fractal_Moving_Average

平均化アルゴリズムを変更することができる価格ラベルで最後の値を表示するフラクタル移動平均です。

PCA Synthetics - リサイクルレガシー PCA Synthetics - リサイクルレガシー

擬似静止ポートフォリオ内の各計製品の係数の自動選択指標で、ゼロで平衡します。

VR---STEALS-2 VR---STEALS-2

このエキスパートアドバイザーは、ラベルを使用してポジションを管理します。

マスターマインド3 マスターマインド3

このエキスパートアドバイザーは、4つのiWPR指標のシグナルを異なる平均期間で処理します。