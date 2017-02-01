CodeBaseSeções
Indicadores

Fractal_WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1599
Avaliação:
(13)
Publicado:
Indicador Fractal_WPR com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Fractal_WPR.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fractal_WPR_HTF

Fig.1. Indicador Fractal_WPR_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16999

