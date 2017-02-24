CodeBaseKategorien
Fractal_WPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
872
(13)
Der Fractal_WPR Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Fractal_WPR.mq5. Kopieren Sie sie in den <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fractal_WPR_HTF

Abb.1. Der Fractal_WPR_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16999

