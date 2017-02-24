und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal_WPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 872
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Fractal_WPR Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Fractal_WPR.mq5. Kopieren Sie sie in den <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Fractal_WPR_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16999
Ein fraktaler Gleitender Durchschnitt mit der Markierung des letzten Wertes durch ein Preislabel und mit der Option, den Algorithmus der Mittelung zu ändern.PCA Synthetics - Recycle Legacy
Ein Indikator für eine automatische Auswahl von Koeffizienten für jedes Symbol in einem pseudostationären Portfolio, das nach Gleichgewicht in Null strebt.
Der EA verwaltet Positionen mithilfe von Labels.The MasterMind 3
Der Expert Advisor verarbeitet Signale von vier iWPR Indikatoren mit verschiedener Mittelungsperiode.