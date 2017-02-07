代码库部分
到包裹
指标

Fractal_WPR_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1160
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 Fractal_DeMarker 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时间帧)

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Fractal_WPR.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

Fractal_WPR_HTF

图例1. Fractal_WPR_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16999

