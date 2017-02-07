请观看如何免费下载自动交易
指标 Fractal_DeMarker 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Fractal_WPR.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例1. Fractal_WPR_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16999
