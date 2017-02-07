请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Fractal_Moving_Average - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1484
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: jppoton@yahoo.com
利用价格标签示意最后数值的分形移动平均值, 有能力改变均化算法。更多详情, 参看 作者的博客。
图例1. Fractal_Moving_Average 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16998
PCA 合成 - 回收遗产
在伪稳定组合中为每个金融工具自动选择系数的指标, 其趋向于零值平衡。关系 - 图表构筑器遗产
基于用户定义公式构建自定义图表的指标。
Fractal_WPR_HTF
指标 Fractal_WPR 在输入参数中有时间帧选项:VR---STEALS-2
智能交替系统使用标签管理仓位。