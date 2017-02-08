Es el indicador para construir los gráficos aleatorios que se basan en una fórmula definida por el usuario.

Los gráficos se dibujan en barras para el períodos de tiempo especificado en los parámetros del indicador. Los gráficos de los símbolos seleccionados están sincronizados por el tiempo.

Los espacios en la fórmula son opcionales, los números fraccionarios se especifican solamenete usando el punto.

Para evitar la incompatibilidad de las unidades de medición y convertir todo en la moneda del depósito, se puede establecer el parámetro InpAlign igual a true.

Estas son las operaciones soportadas, por la prioridad de ejecución:

Paréntesis: (a ... b)

Elevación a la potencia: a ^ b

División: a / b

Multiplicación: a * b

Suma: a + b

Resta: a - b

Es un ejemplo de su aplicación. Supongamos que queremos saber la separación entre las cestas de monedas para las últimas 1000 barras en el gráfico M1:

InpDepth = 1000

InpPeriod - PERIOD_M1

InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

Como resultado, obtenemos el gráfico del movimiento del par sintético, con la condición de la compra de 3 lotes de EURUSD, 1,5 lote de AUDUSD, etc.

La idea del indicador ha sido prestada desde aquí y MS Excel.