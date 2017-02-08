CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Relation - Chart Builder Legacy - indicador para MetaTrader 5

... | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
937
Ranking:
(13)
Publicado:
\MQL5\Include\AIV\
Resources.mqh (24.35 KB) ver
Matrices.mqh (5.04 KB) ver
\MQL5\Indicators\AIV\
Relation.mq5 (3.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es el indicador para construir los gráficos aleatorios que se basan en una fórmula definida por el usuario.

Los gráficos se dibujan en barras para el períodos de tiempo especificado en los parámetros del indicador. Los gráficos de los símbolos seleccionados están sincronizados por el tiempo.

Los espacios en la fórmula son opcionales, los números fraccionarios se especifican solamenete usando el punto.

Para evitar la incompatibilidad de las unidades de medición y convertir todo en la moneda del depósito, se puede establecer el parámetro InpAlign igual a true.

Estas son las operaciones soportadas, por la prioridad de ejecución:

Paréntesis: (a ... b)
Elevación a la potencia: a ^ b
División: a / b
Multiplicación: a * b
Suma: a + b
Resta: a - b

Es un ejemplo de su aplicación. Supongamos que queremos saber la separación entre las cestas de monedas para las últimas 1000 barras en el gráfico M1:

InpDepth = 1000
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

Como resultado, obtenemos el gráfico del movimiento del par sintético, con la condición de la compra de 3 lotes de EURUSD, 1,5 lote de AUDUSD, etc.

La idea del indicador ha sido prestada desde aquí y MS Excel.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16996

The MasterMind The MasterMind

En este Asesor Experto se utilizan los indicadores iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

MACD signal MACD signal

El EA utiliza las señales de los indicadores: Average Directional Movement Index, iADX, ADX y Moving Average Convergence/Divergence, iMACD, MACD.

PCA Synthetics - Recycle Legacy PCA Synthetics - Recycle Legacy

Indicador para la selección automática de los coeficientes para cada instrumento financiero en la cartera pseudoestacionaria, que tiende al equilibrio en cero.

Fractal_Moving_Average Fractal_Moving_Average

Media móvil fractal con indicación de su último valor con la marca de precio y posibilidad de cambiar el algoritmo del promedio.