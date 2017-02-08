Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Relation - Chart Builder Legacy - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 937
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es el indicador para construir los gráficos aleatorios que se basan en una fórmula definida por el usuario.
Los gráficos se dibujan en barras para el períodos de tiempo especificado en los parámetros del indicador. Los gráficos de los símbolos seleccionados están sincronizados por el tiempo.
Los espacios en la fórmula son opcionales, los números fraccionarios se especifican solamenete usando el punto.
Para evitar la incompatibilidad de las unidades de medición y convertir todo en la moneda del depósito, se puede establecer el parámetro InpAlign igual a true.
Estas son las operaciones soportadas, por la prioridad de ejecución:
Elevación a la potencia: a ^ b
División: a / b
Multiplicación: a * b
Suma: a + b
Resta: a - b
Es un ejemplo de su aplicación. Supongamos que queremos saber la separación entre las cestas de monedas para las últimas 1000 barras en el gráfico M1:
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"
Como resultado, obtenemos el gráfico del movimiento del par sintético, con la condición de la compra de 3 lotes de EURUSD, 1,5 lote de AUDUSD, etc.
La idea del indicador ha sido prestada desde aquí y MS Excel.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16996
En este Asesor Experto se utilizan los indicadores iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.MACD signal
El EA utiliza las señales de los indicadores: Average Directional Movement Index, iADX, ADX y Moving Average Convergence/Divergence, iMACD, MACD.
Indicador para la selección automática de los coeficientes para cada instrumento financiero en la cartera pseudoestacionaria, que tiende al equilibrio en cero.Fractal_Moving_Average
Media móvil fractal con indicación de su último valor con la marca de precio y posibilidad de cambiar el algoritmo del promedio.