記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractal_Moving_Average - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1040
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
実際の著者： jppoton@yahoo.com
平均化アルゴリズムを変更することができる価格ラベルで最後の値を表示するフラクタル移動平均です。さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。
図1 Fractal_Moving_Average指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16998
