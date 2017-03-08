コードベースセクション
インディケータ

Fractal_Moving_Average - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： jppoton@yahoo.com

平均化アルゴリズムを変更することができる価格ラベルで最後の値を表示するフラクタル移動平均です。さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

図1　Fractal_Moving_Average指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16998

