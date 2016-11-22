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Fractal_Moving_Average - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Фрактальная скользящая средняя с индикацией своего последнего значения ценовой меткой и возможностью менять алгоритм усреднения. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Рис.1. Индикатор Fractal_Moving_Average
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