Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальная скользящая средняя с индикацией своего последнего значения ценовой меткой и возможностью менять алгоритм усреднения. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_Moving_Average