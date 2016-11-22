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Индикаторы

Fractal_Moving_Average - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2855
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальная скользящая средняя с индикацией своего последнего значения ценовой меткой и возможностью менять алгоритм усреднения. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_Moving_Average

Рис.1. Индикатор Fractal_Moving_Average

Exp_Zonal_Trading Exp_Zonal_Trading

Советник использует в своей работе индикаторы AO и AC, предложенные Биллом Уильямсом.

Exp_ColorZerolagMomentum_X2 Exp_ColorZerolagMomentum_X2

Трендовая торговая система Exp_ColorZerolagMomentum_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorZerolagMomentum.

Fractal_WPR_HTF Fractal_WPR_HTF

Индикатор Fractal_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VR---STEALS-2 VR---STEALS-2

Советник управляет позициями через метки.