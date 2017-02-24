CodeBaseKategorien
Fractal_Moving_Average - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
1082
(17)
Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Ein fraktaler Gleitender Durchschnitt mit der Markierung des letzten Wertes durch ein Preislabel und mit der Option, den Algorithmus der Mittelung zu ändern. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_Moving_Average Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16998

