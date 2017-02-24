und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fractal_Moving_Average - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Ein fraktaler Gleitender Durchschnitt mit der Markierung des letzten Wertes durch ein Preislabel und mit der Option, den Algorithmus der Mittelung zu ändern. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_Moving_Average Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16998
