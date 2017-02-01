Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fractal_Moving_Average - indicador para MetaTrader 5
Autor real: jppoton@yahoo.com
Média móvel fractal com indicação da última marca de preço e possibilidade de alterar o algoritmo de média. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.
Fig.1. Indicador Fractal_Moving_Average
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16998
PCA Synthetics - Recycle Legacy
Indicador para seleção automática de coeficientes para cada instrumento - numa carteira pseudo-estacionária - que busca equilibrar a zero.Relation - Chart Builder Legacy
Indicador para plotar gráficos arbitrários, neles é baseada a fórmula definida pelo utilizador.
Fractal_WPR_HTF
Indicador Fractal_WPR com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.VR---STEALS-2
O Expert Advisor gerencia posições através de etiquetas.