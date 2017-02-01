CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractal_Moving_Average - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2437
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: jppoton@yahoo.com

Média móvel fractal com indicação da última marca de preço e possibilidade de alterar o algoritmo de média. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Fig.1. Indicador Fractal_Moving_Average

Fig.1. Indicador Fractal_Moving_Average

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16998

PCA Synthetics - Recycle Legacy PCA Synthetics - Recycle Legacy

Indicador para seleção automática de coeficientes para cada instrumento - numa carteira pseudo-estacionária - que busca equilibrar a zero.

Relation - Chart Builder Legacy Relation - Chart Builder Legacy

Indicador para plotar gráficos arbitrários, neles é baseada a fórmula definida pelo utilizador.

Fractal_WPR_HTF Fractal_WPR_HTF

Indicador Fractal_WPR com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

VR---STEALS-2 VR---STEALS-2

O Expert Advisor gerencia posições através de etiquetas.