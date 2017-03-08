無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Relation - チャートビルダレガシー - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1025
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ユーザー定義の数式に基づいてカスタムチャートを作成するための指標です。
チャートは、指標設定で指定された時間枠のバーで描画されます。選択された製品のチャートは時間で同期されます。
数式内の空白はオプションですが、小数点はポイントを使用してのみ指定されます。
測定単位の不一致を避け、すべてを預金通貨に変換するには、InpAlignパラメータをtrueに設定します。
サポートされている操作（実行の優先順位による）は下記の通りです。
括弧：(a ... b)
累乗：a ^ b
除算：a / b
乗算：a * b
加算：a + b
減算：a - b
下記はM1チャート上の最後の1000バーの通貨バスケットの間の分離を見つけるためのアプリケーションの例です。
InpDepth = 1000
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"
これは、EURUSDの3ロットとAUDUSDの1.5ロットを買うなどという条件を持つ、合成ペアのチャートになります。
指標の概念はこことMS Excelから採用されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16996
