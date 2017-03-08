ユーザー定義の数式に基づいてカスタムチャートを作成するための指標です。

チャートは、指標設定で指定された時間枠のバーで描画されます。選択された製品のチャートは時間で同期されます。

数式内の空白はオプションですが、小数点はポイントを使用してのみ指定されます。

測定単位の不一致を避け、すべてを預金通貨に変換するには、InpAlignパラメータをtrueに設定します。

サポートされている操作（実行の優先順位による）は下記の通りです。

括弧：(a ... b)

累乗：a ^ b

除算：a / b

乗算：a * b

加算：a + b

減算：a - b

下記はM1チャート上の最後の1000バーの通貨バスケットの間の分離を見つけるためのアプリケーションの例です。

InpDepth = 1000

InpPeriod - PERIOD_M1

InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

これは、EURUSDの3ロットとAUDUSDの1.5ロットを買うなどという条件を持つ、合成ペアのチャートになります。

指標の概念はこことMS Excelから採用されています。