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Индикаторы

Relation - Chart Builder Legacy - индикатор для MetaTrader 5

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2 кода 26 тем 259 комментариев
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Просмотров:
3520
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
\MQL5\Include\AIV\
Resources.mqh (24.35 KB) просмотр
Matrices.mqh (5.04 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\AIV\
Relation.mq5 (3.19 KB) просмотр
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Индикатор для построения произвольных графиков, в основе которых лежит заданная пользователем формула.

Графики отрисовываются в барах для таймфрейма выбранного в параметрах индикатора. Графики выбранных инструментов синхронизированы по времени.

Пробелы в формуле необязательны, дробные числа задаются только через точку.

Чтобы не мерять слонов в попугаях, а переводить все в валюту депозита, можно установить параметр InpAlign = true

Поддерживаемые операции, по приоритету выполнения:

Скобки : (a ... b)
Возведение в степень : a ^ b
Деление : a / b
Умножение : a * b
Сложение : a + b
Вычитание : a - b

Пример применения, допустим хотим узнать раздвижку между корзинами валют за последние 1000 баров на графике М1:

InpDepth = 1000
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

На выходе получим график движения синтетика, при условии покупки 3 лотов EURUSD, 1.5 лота AUDUSD и так далее.

Идея индикатора заимствована отсюда и MS Excel.

PCA Synthetics - Recycle Legacy PCA Synthetics - Recycle Legacy

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