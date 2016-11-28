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Relation - Chart Builder Legacy - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор для построения произвольных графиков, в основе которых лежит заданная пользователем формула.
Графики отрисовываются в барах для таймфрейма выбранного в параметрах индикатора. Графики выбранных инструментов синхронизированы по времени.
Пробелы в формуле необязательны, дробные числа задаются только через точку.
Чтобы не мерять слонов в попугаях, а переводить все в валюту депозита, можно установить параметр InpAlign = true
Поддерживаемые операции, по приоритету выполнения:
Возведение в степень : a ^ b
Деление : a / b
Умножение : a * b
Сложение : a + b
Вычитание : a - b
Пример применения, допустим хотим узнать раздвижку между корзинами валют за последние 1000 баров на графике М1:
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"
На выходе получим график движения синтетика, при условии покупки 3 лотов EURUSD, 1.5 лота AUDUSD и так далее.
Идея индикатора заимствована отсюда и MS Excel.
Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.Exp_Fractal_Force_Index
Самый простой советник по фрактальному Force_Index.
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