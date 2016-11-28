Индикатор для построения произвольных графиков, в основе которых лежит заданная пользователем формула.

Графики отрисовываются в барах для таймфрейма выбранного в параметрах индикатора. Графики выбранных инструментов синхронизированы по времени.

Пробелы в формуле необязательны, дробные числа задаются только через точку.

Чтобы не мерять слонов в попугаях, а переводить все в валюту депозита, можно установить параметр InpAlign = true

Поддерживаемые операции, по приоритету выполнения:

Скобки : (a ... b)

Возведение в степень : a ^ b

Деление : a / b

Умножение : a * b

Сложение : a + b

Вычитание : a - b

Пример применения, допустим хотим узнать раздвижку между корзинами валют за последние 1000 баров на графике М1:

InpDepth = 1000

InpPeriod - PERIOD_M1

InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

На выходе получим график движения синтетика, при условии покупки 3 лотов EURUSD, 1.5 лота AUDUSD и так далее.

Идея индикатора заимствована отсюда и MS Excel.