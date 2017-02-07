基于用户定义公式构建自定义图表的指标。

图表按照指标设置中指定的时间帧绘制柱线。所选金融工具的图表与时间同步。

公式中的空格是可选的, 小数数字只能使用点来指定。

为了避免测量单位不一致, 以及将所有内容转换为存款货币, 请将 InpAlign 参数设置为 true

支持的操作, 按执行的优先级:

参数: (a ... b)

指数: a ^ b

除法: a / b

乘法: a * b

加法: a + b

减法: a - b

应用示例, 在 M1 图表上找到货币篮间隔的最后 1000 根柱线:

InpDepth = 1000

InpPeriod - PERIOD_M1

InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

结果产生了一个合成对的图表, 条件是购买 3 手 EURUSD, 1.5 手 AUDUSD 等。

所采用的指标思路来自 此处 以及 MS Excel。