指标

关系 - 图表构筑器遗产 - MetaTrader 5脚本

1273
等级:
(13)
已发布:
\MQL5\Include\AIV\
Resources.mqh (24.35 KB) 预览
Matrices.mqh (5.04 KB) 预览
\MQL5\Indicators\AIV\
Relation.mq5 (3.19 KB) 预览
基于用户定义公式构建自定义图表的指标。

图表按照指标设置中指定的时间帧绘制柱线。所选金融工具的图表与时间同步。

公式中的空格是可选的, 小数数字只能使用点来指定。

为了避免测量单位不一致, 以及将所有内容转换为存款货币, 请将 InpAlign 参数设置为 true

支持的操作, 按执行的优先级:

参数: (a ... b)
指数: a ^ b
除法: a / b
乘法: a * b
加法: a + b
减法: a - b

应用示例, 在 M1 图表上找到货币篮间隔的最后 1000 根柱线:

InpDepth = 1000
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

结果产生了一个合成对的图表, 条件是购买 3 手 EURUSD, 1.5 手 AUDUSD 等。

所采用的指标思路来自 此处 以及 MS Excel。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16996

