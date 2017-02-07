请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于用户定义公式构建自定义图表的指标。
图表按照指标设置中指定的时间帧绘制柱线。所选金融工具的图表与时间同步。
公式中的空格是可选的, 小数数字只能使用点来指定。
为了避免测量单位不一致, 以及将所有内容转换为存款货币, 请将 InpAlign 参数设置为 true
支持的操作, 按执行的优先级:
参数: (a ... b)
指数: a ^ b
除法: a / b
乘法: a * b
加法: a + b
减法: a - b
应用示例, 在 M1 图表上找到货币篮间隔的最后 1000 根柱线:
InpDepth = 1000
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"
结果产生了一个合成对的图表, 条件是购买 3 手 EURUSD, 1.5 手 AUDUSD 等。
所采用的指标思路来自 此处 以及 MS Excel。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16996
