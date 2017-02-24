und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Indikator für das Zeichnen benutzerdefinierter Charts, die auf einer vom Nutzer definierten Formel basieren.
Die Charts werden als Balken für die in den Parametern des Indikators ausgewählten Timeframe gezeichnet. Die Charts der ausgewählten Symbole sind zeitlich synchronisiert.
Leerstellen sind in der Formel nicht obligatorisch, Brüche müssen durch Komma voneinander getrennt werden.
Damit alles in die Währung der Einlage umgerechnet wird, kann man den Parameter InpAlign = true setzen
Reihenfolge der Ausführung der unterstützten rechnerischen Operationen:
Potenzierung : a ^ b
Division : a / b
Multiplikation : a * b
Addition : a + b
Subtraktion : a - b
Ein Anwendungsbeispiel. Nehmen wir an, wir wollen die Differenz zwischen den Währungspaaren für die letzten 1000 Balken auf dem M1 Chart erfahren:
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"
Als Ergebnis bekommen wir einen Chart des synthetischen Paares, wenn wir 3 Lot EURUSD, 1.5 Lot AUDUSD usw. kaufen.
Die Idee wurde hier und dem MS Excel entnommen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16996
