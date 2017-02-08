Autor de la idea — L.Bigger, autor del código mq5 — barabashkakvn.

En este Asesor Experto se utilizan los indicadores iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

Se recomienda usar el período M5. Prueba en EURUSD, M5, desde 2016.06.01 hasta 2016.11.18, con depósito inicial igual a 10 000:

Se recomienda desactivar la visualización de los comentarios en el gráfico durante la prueba visual. Se muestra la versión para la prueba visual: