Asesores Expertos

The MasterMind - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1154
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
The MasterMind.mq5 (52.19 KB)
Autor de la idea — L.Bigger, autor del código mq5 — barabashkakvn.

En este Asesor Experto se utilizan los indicadores iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

Se recomienda usar el período M5. Prueba en EURUSD, M5, desde 2016.06.01 hasta 2016.11.18, con depósito inicial igual a 10 000:

The MasterMind tester

Se recomienda desactivar la visualización de los comentarios en el gráfico durante la prueba visual. Se muestra la versión para la prueba visual:

//+------------------------------------------------------------------+
//| PRINT COMMENT FUNCTION                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
  {
   return;
   string sComment   = "";
   string sp         = "----------------------------------------\n";
   string NL         = "\n";

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16995

