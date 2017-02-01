CodeBaseSeções
Relation - Chart Builder Legacy - indicador para MetaTrader 5

Indicador para plotar gráficos arbitrários, neles é baseada a fórmula definida pelo utilizador.

Os gráficos são plotados nas barras para o timeframe selecionado nos parâmetros do indicador. Gráficos de instrumentos selecionados são sincronizados no tempo.

Os espaços na fórmula são opcionais, os números fracionários são especificados apenas por meio de ponto.

Para não medir elefantes em papagaios, e mudar tudo para a moeda de depósito, você pode definir parâmetro InpAlign = true

Operações a serem suportadas, segundo prioridade de execução:

Parêntesis : (a ... b)
Exponenciação : a ^ b
Divisão : a / b
Multiplicação : a * b
Adição : a + b
Substração : a - b

Exemplo de aplicação, digamos que queremos descobrir a extensão entre uma cesta de moedas para as últimas 1 000 barras no gráfico M1:

InpDepth = 1000
InpPeriod - PERIOD_M1
InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

Na saída obtemos o gráfico de movimento do Synthetics, se comprar 3 lotes do EURUSD, 1,5 lotes do AUDUSD e assim por diante.

The MasterMind The MasterMind

No EA, são utilizados os indicadores iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

Bollinger Bands Bollinger Bands

Expert Advisor com base no indicador Bollinger Bands.

PCA Synthetics - Recycle Legacy PCA Synthetics - Recycle Legacy

Indicador para seleção automática de coeficientes para cada instrumento - numa carteira pseudo-estacionária - que busca equilibrar a zero.

Fractal_Moving_Average Fractal_Moving_Average

Média móvel fractal com indicação da última marca de preço e possibilidade de alterar o algoritmo de média.