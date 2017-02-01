Indicador para plotar gráficos arbitrários, neles é baseada a fórmula definida pelo utilizador.

Os gráficos são plotados nas barras para o timeframe selecionado nos parâmetros do indicador. Gráficos de instrumentos selecionados são sincronizados no tempo.

Os espaços na fórmula são opcionais, os números fracionários são especificados apenas por meio de ponto.

Para não medir elefantes em papagaios, e mudar tudo para a moeda de depósito, você pode definir parâmetro InpAlign = true

Operações a serem suportadas, segundo prioridade de execução:

Parêntesis : (a ... b)

Exponenciação : a ^ b

Divisão : a / b

Multiplicação : a * b

Adição : a + b

Substração : a - b

Exemplo de aplicação, digamos que queremos descobrir a extensão entre uma cesta de moedas para as últimas 1 000 barras no gráfico M1:

InpDepth = 1000

InpPeriod - PERIOD_M1

InpExpression = "3 * EURUSD * 1.5 * AUDUSD * GBPUSD - (5 * AUDGBP - 2 * EURGBP) * 1.2 * CHFGBP"

Na saída obtemos o gráfico de movimento do Synthetics, se comprar 3 lotes do EURUSD, 1,5 lotes do AUDUSD e assim por diante.

A ideia do indicador foi emprestada daqui e MS Excel.