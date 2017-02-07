代码库部分
EA

大师观念 - MetaTrader 5EA

CreativeSilence
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1887
等级:
(19)
已发布:
已更新:
思路提供者 — L.Bigger, MQL5 代码作者 — barabashkakvn

利用 iStochastic (随机) 振荡器, iWPR (Larry Williams 的百分比范围) 指标。

建议周期为 M5。测试环境 EURUSD M5, 自 2016.06.01 到 2016.11.18, 初始本金 - 10000:

大师观念测试器

建议在可视化测试期间禁用图表上的注释输出。显示可视测试的版本:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 打印注释函数                                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
  {
   return;
   string sComment   = "";
   string sp         = "----------------------------------------\n";
   string NL         = "\n";

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16995

