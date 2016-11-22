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The MasterMind - эксперт для MetaTrader 5

CreativeSilence | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2646
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: L.Bigger

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Использованы индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

Рекомендован период M5. Тест на EURUSD M5, с 2016.06.01 по 2016.11.18, начальный депозит 10000:

The MasterMind tester

При визуальном тестировании рекомендуется отключать вывод комментариев на графике. Показан вариант для визуального тестирования:

//+------------------------------------------------------------------+
//| PRINT COMMENT FUNCTION                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
  {
   return;
   string sComment   = "";
   string sp         = "----------------------------------------\n";
   string NL         = "\n";
Bollinger Bands Bollinger Bands

Работа советника основана на индикаторе Bollinger Bands.

Stochastic Three Periods Stochastic Three Periods

Использует индикатор iStochastic, Stochastic с трёх разных таймфреймов.

Original Turtle Rules Trader Original Turtle Rules Trader

Советник Original Turtle Rule Trader реализует торговую систему, описанную в книге The Original Turtle Trading Rules. В рамках кода советника реализовано визуальное построение трех каналов Дончиана, управление капиталом, открытие и добавление сделок, перенос стопов.

Fractal_Keltner_HTF Fractal_Keltner_HTF

Индикатор Fractal_Keltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.