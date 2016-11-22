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The MasterMind - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: L.Bigger
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Использованы индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.
Рекомендован период M5. Тест на EURUSD M5, с 2016.06.01 по 2016.11.18, начальный депозит 10000:
При визуальном тестировании рекомендуется отключать вывод комментариев на графике. Показан вариант для визуального тестирования:
//| PRINT COMMENT FUNCTION |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
{
return;
string sComment = "";
string sp = "----------------------------------------\n";
string NL = "\n";
Работа советника основана на индикаторе Bollinger Bands.Stochastic Three Periods
Использует индикатор iStochastic, Stochastic с трёх разных таймфреймов.
Советник Original Turtle Rule Trader реализует торговую систему, описанную в книге The Original Turtle Trading Rules. В рамках кода советника реализовано визуальное построение трех каналов Дончиана, управление капиталом, открытие и добавление сделок, перенос стопов.Fractal_Keltner_HTF
Индикатор Fractal_Keltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.