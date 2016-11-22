Автор идеи: L.Bigger

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Использованы индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

Рекомендован период M5. Тест на EURUSD M5, с 2016.06.01 по 2016.11.18, начальный депозит 10000:

При визуальном тестировании рекомендуется отключать вывод комментариев на графике. Показан вариант для визуального тестирования: