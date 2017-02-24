CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

The MasterMind - Experte für den MetaTrader 5

CreativeSilence | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1103
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee — L.Bigger, Autor der mq5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor verwendet die Indikatoren iStochastic (Stochastic) Oscillator und iWPR (Larry Williams' Percent Range).

Empfohlene Periode - M5. Die Ergebnisse des Testens auf EURUSD M5, von 2016.06.01 bis 2016.11.18, ursprüngliche Einlage 10000:

The MasterMind tester

Beim visuellen Testen ist es empfohlen, die Ausgabe von Kommentaren auf den Chart zu deaktivieren. Die Version für visuelles Testen:

//+------------------------------------------------------------------+
//| PRINT COMMENT FUNCTION                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
  {
   return;
   string sComment   = "";
   string sp         = "----------------------------------------\n";
   string NL         = "\n";

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16995

Bollinger Bands Bollinger Bands

Der Expert Advisor basiert auf dem Bollinger Bands Indikator.

Exp_Zonal_Trading Exp_Zonal_Trading

Der Expert Advisor verwendet die AO und AC Indikatoren, die von Bill Williams vorgeschlagen wurden.

Relation - Chart Builder Legacy Relation - Chart Builder Legacy

Ein Indikator für das Zeichnen benutzerdefinierter Charts, die auf einer vom Nutzer definierten Formel basieren.

PCA Synthetics - Recycle Legacy PCA Synthetics - Recycle Legacy

Ein Indikator für eine automatische Auswahl von Koeffizienten für jedes Symbol in einem pseudostationären Portfolio, das nach Gleichgewicht in Null strebt.