Autor der Idee — L.Bigger, Autor der mq5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor verwendet die Indikatoren iStochastic (Stochastic) Oscillator und iWPR (Larry Williams' Percent Range).

Empfohlene Periode - M5. Die Ergebnisse des Testens auf EURUSD M5, von 2016.06.01 bis 2016.11.18, ursprüngliche Einlage 10000:

Beim visuellen Testen ist es empfohlen, die Ausgabe von Kommentaren auf den Chart zu deaktivieren. Die Version für visuelles Testen: