The MasterMind - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1103
Autor der Idee — L.Bigger, Autor der mq5 Codes — barabashkakvn.
Der Expert Advisor verwendet die Indikatoren iStochastic (Stochastic) Oscillator und iWPR (Larry Williams' Percent Range).
Empfohlene Periode - M5. Die Ergebnisse des Testens auf EURUSD M5, von 2016.06.01 bis 2016.11.18, ursprüngliche Einlage 10000:
Beim visuellen Testen ist es empfohlen, die Ausgabe von Kommentaren auf den Chart zu deaktivieren. Die Version für visuelles Testen:
//| PRINT COMMENT FUNCTION |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
{
return;
string sComment = "";
string sp = "----------------------------------------\n";
string NL = "\n";
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16995
