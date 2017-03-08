無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
マスターマインド - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 991
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者 — L.Bigger, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
iStochastic（Stochastic）オシレータとiWPR（Larry Williams 'Percent Range）指標が使用されます。
推奨期間はM5です。EURUSD M5のテスト、2016.06.01から2016.11.18まで、初期預金 - 10000：
ビジュアルテスト中にはチャートコメントの出力を無効にすることをお勧めします。ビジュアルテストのバージョンは下記です。
//+------------------------------------------------------------------+
//| コメント出力関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
{
return;
string sComment = "";
string sp = "----------------------------------------\n";
string NL = "\n";
//| コメント出力関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
{
return;
string sComment = "";
string sp = "----------------------------------------\n";
string NL = "\n";
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16995
ボリンジャーバンド
このエキスパートアドバイザーは、ボリンジャーバンド指標に基づいて取引を開きます。Exp_Zonal_Trading
ビル・ウィリアムズ（Bill Williams）が提案したAO指標とAC指標を使用するエキスパートアドバイザーです。
Relation - チャートビルダレガシー
ユーザー定義の数式に基づいてカスタムチャートを作成するための指標です。PCA Synthetics - リサイクルレガシー
擬似静止ポートフォリオ内の各計製品の係数の自動選択指標で、ゼロで平衡します。