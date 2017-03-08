コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

マスターマインド - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
991
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — L.Bigger, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

iStochastic（Stochastic）オシレータとiWPR（Larry Williams 'Percent Range）指標が使用されます。

推奨期間はM5です。EURUSD M5のテスト、2016.06.01から2016.11.18まで、初期預金 - 10000：

マスターマインドテスター

ビジュアルテスト中にはチャートコメントの出力を無効にすることをお勧めします。ビジュアルテストのバージョンは下記です。

//+------------------------------------------------------------------+
//| コメント出力関数　　　　　                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
  {
   return;
   string sComment   = "";
   string sp         = "----------------------------------------\n";
   string NL         = "\n";

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16995

