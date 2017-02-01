Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
The MasterMind - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1623
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — L.Bigger, autor do código mq5 — barabashkakvn.
São usados os indicadores iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.
É recomendado o período M5. Teste em EURUSD M5, de 2016.06.01 a 2016.11.18, depósito inicial 10000:
Durante o teste visual é recomendado desativar a saída de comentários no gráfico. É exibida uma variante para visualização do teste:
//| PRINT COMMENT FUNCTION |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
{
return;
string sComment = "";
string sp = "----------------------------------------\n";
string NL = "\n";
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16995
Expert Advisor com base no indicador Bollinger Bands.Exp_Zonal_Trading
Durante sua execução, o Expert Advisor utiliza os indicadores AO e AC, propostos por Bill Williams.
Indicador para plotar gráficos arbitrários, neles é baseada a fórmula definida pelo utilizador.PCA Synthetics - Recycle Legacy
Indicador para seleção automática de coeficientes para cada instrumento - numa carteira pseudo-estacionária - que busca equilibrar a zero.