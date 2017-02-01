CodeBaseSeções
Experts

The MasterMind - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1623
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — L.Bigger, autor do código mq5 — barabashkakvn.

São usados os indicadores iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

É recomendado o período M5. Teste em EURUSD M5, de 2016.06.01 a 2016.11.18, depósito inicial 10000:

The MasterMind tester

Durante o teste visual é recomendado desativar a saída de comentários no gráfico. É exibida uma variante para visualização do teste:

//+------------------------------------------------------------------+
//| PRINT COMMENT FUNCTION                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void subPrintDetails()
  {
   return;
   string sComment   = "";
   string sp         = "----------------------------------------\n";
   string NL         = "\n";

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16995

