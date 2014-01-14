El indicador de cambio de tendencia Discipline. El indicador se representa con un histograma del color que corresponde a la dirección de la tendencia. El indicador genera señales para la apertura de posiciones mediante flechas y señales para cierre de posiciones mediante rombos en cruz.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 18.10.2008.

Fig.1 Indicador Discipline