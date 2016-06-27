Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
NRTR Color Line - Indikator für den MetaTrader 5
- 1290
Wirklicher Autor:
Igorad.Das Nick Rypock Konzept oder Idee wurde 2001 von Konstantin Kopyrkin formuliert... Wenn wir 'Nick Rypock' rückwärts lesen erkennen wir den Namen des Erfinders der Idee... naja - es ist eine gute Idee dieser Idee einem eigenen Namen zu geben.
Beispiel:
Ein Beispiel der Verwendung des Indikators als ein Filter finden Sie hier.
Die Veröffentlichung dieses Indikators auf Codebase des MQL5 ist eine Gemeinschaftsarbeit: Dank an newdigital und Igorad.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1698
