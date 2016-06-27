CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

NRTR Color Line - Indikator für den MetaTrader 5

Alain Verleyen | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1290
Rating:
(37)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Igorad.

Das Nick Rypock Konzept oder Idee wurde 2001 von Konstantin Kopyrkin formuliert... Wenn wir 'Nick Rypock' rückwärts lesen erkennen wir den Namen des Erfinders der Idee... naja - es ist eine gute Idee dieser Idee einem eigenen Namen zu geben.

NRTR Color Line

Beispiel:

Ein Beispiel der Verwendung des Indikators als ein Filter finden Sie hier.

NRTR Color Line

Die Veröffentlichung dieses Indikators auf Codebase des MQL5 ist eine Gemeinschaftsarbeit: Dank an newdigital und Igorad.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1698

EntropyMath EntropyMath

Der Entropie-Indikator in Form eines farbigen MACD-Histogramms.

Daily_FiboPiv_DK Daily_FiboPiv_DK

Tägliche Unterstützungs/Widerstands-Fibolinien von -300% bis +300%. Es gibt insgesamt 36 Ebenen plus der Pivots

CCICustomCandles CCICustomCandles

Der Indikator zeichnet farbige Kerzen, wenn sich der CCI im überkauften oder überverkauften Bereich befindet

TrendStrengthv2 TrendStrengthv2

Konvertierung der Version für MetaTrader 4.