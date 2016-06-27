NRTR Color Line

Wirklicher Autor:

Igorad.

Das Nick Rypock Konzept oder Idee wurde 2001 von Konstantin Kopyrkin formuliert... Wenn wir 'Nick Rypock' rückwärts lesen erkennen wir den Namen des Erfinders der Idee... naja - es ist eine gute Idee dieser Idee einem eigenen Namen zu geben.

Beispiel:

Ein Beispiel der Verwendung des Indikators als ein Filter finden Sie hier.

Die Veröffentlichung dieses Indikators auf Codebase des MQL5 ist eine Gemeinschaftsarbeit: Dank an newdigital und Igorad.