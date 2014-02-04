CodeBaseРазделы
Индикаторы

Alain Verleyen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3524
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Igorad.

Понятие Nick Rypock (или идея Nick Rypock) была создана Константином Копыркиным в 2001 году... Если мы прочитаем 'Nick Rypock' наоборот, то мы получим имя автора идеи... кстати - это хорошая мысль, чтобы назвать задумку собственным именем.

Пример:

Пример использования этого индикатора в качестве фильтра вы можете увидеть в этой теме.

Публикация этого индикатора в CodeBase MQL5 является коллективной работой: благодарю newdigital и Igorad.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1698

