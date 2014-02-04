Смотри, как бесплатно скачать роботов
NRTR Color Line - индикатор для MetaTrader 5
3524
Реальный автор:
Igorad.Понятие Nick Rypock (или идея Nick Rypock) была создана Константином Копыркиным в 2001 году... Если мы прочитаем 'Nick Rypock' наоборот, то мы получим имя автора идеи... кстати - это хорошая мысль, чтобы назвать задумку собственным именем.
Пример:
Пример использования этого индикатора в качестве фильтра вы можете увидеть в этой теме.
Публикация этого индикатора в CodeBase MQL5 является коллективной работой: благодарю newdigital и Igorad.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1698
