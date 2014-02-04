Реальный автор:

Igorad.

Понятие Nick Rypock (или идея Nick Rypock) была создана Константином Копыркиным в 2001 году... Если мы прочитаем 'Nick Rypock' наоборот, то мы получим имя автора идеи... кстати - это хорошая мысль, чтобы назвать задумку собственным именем.

Пример:

Пример использования этого индикатора в качестве фильтра вы можете увидеть в этой теме.

Публикация этого индикатора в CodeBase MQL5 является коллективной работой: благодарю newdigital и Igorad.