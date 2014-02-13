请观看如何免费下载自动交易
Igorad.该 Nick Rypock 概念或想法由 Konstantin Kopyrkin 创建于 2001... 如果我们从后向前读过 'Nick Rypock', 那么我们将会接受作者起名的想法.. 顺便说一句 - 这是好主意, 用自己的名字来命名的想法。
您可以参阅一些使用这个指标作为滤波器的例子 这个话题。
该指标公布在 MQL5 代码库是集体的工作: 向 newdigital 和 Igorad 致谢。
TrendStrengthv2
从 MQL4 版本移植。TF 自适应均线
这是收盘价简单均线的变种, 自动适应图表周期, 并在 MT5 中显示每 21 个范围的价格均值。比较当前价格与交易者选择的特定周期均值。