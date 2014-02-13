代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

NRTR 彩色线 - MetaTrader 5脚本

Alain Verleyen | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2119
等级:
(37)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Igorad.

该 Nick Rypock 概念或想法由 Konstantin Kopyrkin 创建于 2001... 如果我们从后向前读过 'Nick Rypock', 那么我们将会接受作者起名的想法.. 顺便说一句 - 这是好主意, 用自己的名字来命名的想法。

NRTR 彩色线

举例:

您可以参阅一些使用这个指标作为滤波器的例子 这个话题

NRTR 彩色线

该指标公布在 MQL5 代码库是集体的工作: 向 newdigital 和 Igorad 致谢。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1698

VM - 波动横量 VM - 波动横量

该脚本搜索蜡烛条尺寸的最大, 最小和平均值

vaMA vaMA

简单, 平滑, 较低滞后指标, 绘制原理是平滑位移, 使用 EMA, 前 3 个订单递增。

TrendStrengthv2 TrendStrengthv2

从 MQL4 版本移植。

TF 自适应均线 TF 自适应均线

这是收盘价简单均线的变种, 自动适应图表周期, 并在 MT5 中显示每 21 个范围的价格均值。比较当前价格与交易者选择的特定周期均值。