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Scale Fibonacci Arcs - скрипт для MetaTrader 5

Andre Enger
Andre Enger

Andre Enger

6 кодов 2 темы 91 комментарий
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Просмотров:
2234
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Этот скрипт автоматически выставляет правильный масштаб для дуг Фибоначчи, прикрепленных на график.

Пример применения скрипта (до и после)

Было

Было


Стало

After dropping script on chart


Обновление:

  • v 1.01: Теперь скрипт работает и на дугах, направленных вниз.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16978

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