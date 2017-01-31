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Scale Fibonacci Arcs - скрипт для MetaTrader 5
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Этот скрипт автоматически выставляет правильный масштаб для дуг Фибоначчи, прикрепленных на график.
Пример применения скрипта (до и после)
Было
After dropping script on chart
Обновление:
- v 1.01: Теперь скрипт работает и на дугах, направленных вниз.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16978
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