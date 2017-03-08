無料でロボットをダウンロードする方法を見る
スケールフィボナッチアーク - MetaTrader 5のためのスクリプト
このスクリプトは、自動的にチャートに取り付けられているフィボナッチアークに正しいスケールを設定します。
スクリプト適用前/後
前
チャートにスクリプトをドロップした後
更新：
- v 1.01：下向きのフィボアークでも動作するようにしました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16978
