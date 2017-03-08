コードベースセクション
スクリプト

スケールフィボナッチアーク - MetaTrader 5のためのスクリプト

このスクリプトは、自動的にチャートに取り付けられているフィボナッチアークに正しいスケールを設定します。


スクリプト適用前/後

前



後

チャートにスクリプトをドロップした後


更新：

  • v 1.01：下向きのフィボアークでも動作するようにしました。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16978

