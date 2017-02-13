Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Scale Fibonacci Arcs - script para MetaTrader 5
Este script define a escala correta para os arcos de Fibonacci anexados ao gráfico.
Exemplo de aplicação do script (antes e depois)
Antes
Depois
Atualização:
- v 1.01: agora o script funciona em arcos para baixo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16978
