Scale Fibonacci Arcs - script para MetaTrader 5

Este script define a escala correta para os arcos de Fibonacci anexados ao gráfico.

Exemplo de aplicação do script (antes e depois)

Antes

Antes


Depois

Depois


Atualização:

  • v 1.01: agora o script funciona em arcos para baixo.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16978

