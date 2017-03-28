CodeBaseKategorien
Skripte

Scale Fibonacci Arcs - Skript für den MetaTrader 5

Dieses Skript bestimmt den richtigen Maßstab der Fibonacci-Bögen auf dem Chart.


Vor/Nach dem Skript

Vor

Vor


Nach

Nachdem das Skript auf dem Chart gelaufen ist


Update:

  • v 1.01: Jetzt funktionieren auch die Fibo-Bögen nach unten.

