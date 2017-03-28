Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Scale Fibonacci Arcs - Skript für den MetaTrader 5
Dieses Skript bestimmt den richtigen Maßstab der Fibonacci-Bögen auf dem Chart.
Vor/Nach dem Skript
Vor
Nachdem das Skript auf dem Chart gelaufen ist
Update:
- v 1.01: Jetzt funktionieren auch die Fibo-Bögen nach unten.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16978
