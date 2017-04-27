CodeBaseSecciones
Ehlers inverse fisher transform of RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Transformación inversa de Fisher de RSI en el procesamiento de Eilers.

En esta versión es posible calcular la transformación inversa de Fisher para :
  • RSI normal
  • SI de Cutler
  • RSI de Harris
  • RSI rápido
  • RSX
  • RSI lento

La elección de los niveles flotantes o fijos. Si usted configura el periodo como <=1, solo se calcularán los niveles fijos. Si el periodo de niveles flotantes > 1, se calcularán los niveles flotantes. De acuerdo con los niveles elegidos, se puede elegir en qué caso cambiará el color de su indcador y en qué casos se enviarán las alertas. Está disponible el marco temporal múltiple (mensajes en el terminal, señales acústicas, e-mail, notificaciones push en la barra abierta o cerrada).


Puesto que la transformación inversa de Fisher ha sido desarrollada para subrayar los extremos (zonas de sobrecompra y sobreventa), en combinación con los niveles flotantes y con diferentes tipos de RSI, esta versión permite definir la tendencia de forma más rápida y precisa. Las señales falsas se criban mediante el suavizado adicional. Como sucede con los otros indicadores, le recomendamos que experimente con los parámetros (para elegir los ajustes óptimos para su símbolo/marco temporal).

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16963

