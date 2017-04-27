Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ehlers inverse fisher transform of RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1139
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Transformación inversa de Fisher de RSI en el procesamiento de Eilers.
En esta versión es posible calcular la transformación inversa de Fisher para :
- RSI normal
- SI de Cutler
- RSI de Harris
- RSI rápido
- RSX
- RSI lento
La elección de los niveles flotantes o fijos. Si usted configura el periodo como <=1, solo se calcularán los niveles fijos. Si el periodo de niveles flotantes > 1, se calcularán los niveles flotantes. De acuerdo con los niveles elegidos, se puede elegir en qué caso cambiará el color de su indcador y en qué casos se enviarán las alertas. Está disponible el marco temporal múltiple (mensajes en el terminal, señales acústicas, e-mail, notificaciones push en la barra abierta o cerrada).
Puesto que la transformación inversa de Fisher ha sido desarrollada para subrayar los extremos (zonas de sobrecompra y sobreventa), en combinación con los niveles flotantes y con diferentes tipos de RSI, esta versión permite definir la tendencia de forma más rápida y precisa. Las señales falsas se criban mediante el suavizado adicional. Como sucede con los otros indicadores, le recomendamos que experimente con los parámetros (para elegir los ajustes óptimos para su símbolo/marco temporal).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16963
RSI (7 tipos distintos) con multitud de complementos.QWMA - МА ponderada cuadrática
QWMA — "media móvil cuadrática ponderada" de nueva generación
DMI stochastic extreme - versión ampliada del indcador.Scale Fibonacci Arcs
Script para establecer correctamente la escala de los arcos de Fibonacci vinculados al gráfico.