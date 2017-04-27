Transformación inversa de Fisher de RSI en el procesamiento de Eilers.

RSI normal

SI de Cutler

RSI de Harris

RSI rápido

RSX

RSI lento



En esta versión es posible calcular la transformación inversa de Fisher para :

La elección de los niveles flotantes o fijos. Si usted configura el periodo como <=1, solo se calcularán los niveles fijos. Si el periodo de niveles flotantes > 1, se calcularán los niveles flotantes. De acuerdo con los niveles elegidos, se puede elegir en qué caso cambiará el color de su indcador y en qué casos se enviarán las alertas. Está disponible el marco temporal múltiple (mensajes en el terminal, señales acústicas, e-mail, notificaciones push en la barra abierta o cerrada).





Puesto que la transformación inversa de Fisher ha sido desarrollada para subrayar los extremos (zonas de sobrecompra y sobreventa), en combinación con los niveles flotantes y con diferentes tipos de RSI, esta versión permite definir la tendencia de forma más rápida y precisa. Las señales falsas se criban mediante el suavizado adicional. Como sucede con los otros indicadores, le recomendamos que experimente con los parámetros (para elegir los ajustes óptimos para su símbolo/marco temporal).

