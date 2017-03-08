無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DMIストキャスティクス・エクストリームのバリエーションです。
元の使用法は下記のBarbara Starによる説明通りです。
DMIストキャスティクスは、ほとんどのチャートパッケージで見られる10,3,3ストキャスティクスオシレータの基本式を使用しますが、価格帯の終値を10周期DMIオシレータの値で置き換えます。買われすぎ及び売られ過ぎレベルも異なり、通常の20と80のレベルの代わりに10と90のレベルで発生します。DMIストキャスティクスは、価格に基づくストキャスティクスよりもはるかに高速ですが滑らかでありません。しかし、極値には迅速に到達するため、タイムリーな参入とエグジットが可能です。
使用されるデフォルトは、Barbara Starが使用するデフォルトではありませんが、（レベルを含む）パラメータは希望の値に設定することができます。
この指標バージョンは、DMIの計算方法の面で異なっています。元のDMIが使用する方法は「Wilders EMA」と呼ばれることもあります。これは、metatraderユーザーにはSMMAとしてなじみ深いものとまったく同じです。したがって、DMI計算にSMMAを使用すると元のDMIと同じになりますが、この指標では実験によってDMIの新しいバージョンが得られます。多時間枠、色変更の選択とそれに応じて警告するアラートと組み合わせることで、迅速な反転の検索やロングトレンドの識別に使用できます。いつも通り、これはほとんど設定に依存しますが、取引のための有用なツールであるようです。
