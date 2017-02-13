Participe de nossa página de fãs
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DMI stochastic extreme - indicador para MetaTrader 5
Uma variação sobre o tema DMI stochastic extreme.
O uso original (como proposto por Barbara Star) é descrito como se segue:
Por padrão, não são usados aqueles valores que usava a Barbara Star, no entanto, você pode definir os parâmetros (incluindo níveis) de sua escolha.
Esta versão do indicador difere pelo modo de cálculo do DMI. No DMI original, usa-se uma EMA de Wilders, ela é quase um análogo completo da SMMA a ser usada na MetaTrader. Se você usar a SMMA para calcular o DMI, você obterá o DMI original, no entanto, o indicador permite-lhe experimentar e mudar completamente o tipo de cálculo, ao mesmo tempo que obtém mais e mais novas versões do DMI. Além de poder ser usado em conjunto com o multi-timeframe, a escolha de alertas ligados a uma alteração da cor, ele pode ser usado para o rastreamento rápido de reversões de preço ou de identificação de uma tendência de longa. Como de costume, o trabalho do indicador depende muito das configurações. Espero que seja útil em seu arsenal de trader.
