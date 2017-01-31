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DMI stochastic extreme - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация на тему DMI stochastic extreme.
Оригинальное использование (в виде, предложенном Барбарой Стар) описывается следующим образом:
Значения по умолчанию используются не те, которые использовала Барбара Стар, однако вы можете выставить параметры (включая и уровни) по вашему желанию.
Эта версия индикатора отличается еще и способом расчета DMI. В оригинальном DMI используется EMA Уайлдерса — практически полный аналог SMMA, используемого в MetaTrader. Итак, если вы используете SMMA для расчета DMI, вы получите оригинальный DMI, но индикатор позволяет вам экспериментировать и полностью изменять тип расчета, получая все новые и новые версии DMI. В сочетании с мультитаймфреймом, выбором цветов и алертами, привязанными к изменению цвета, индикатор может использоваться для быстрого отслеживания разворотов цены или для идентификации длинного тренда. Как обычно, работа индикатора очень сильно зависит от настроек. Надеюсь, он будет полезен в вашем арсенале трейдера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16977
Расширенная версия обратного фишеровского преобразования RSI в обработке Эйлерса.Rsi(oma)
RSI (7 различных типов) с множеством дополнений.
Скрипт для выставления корректного масштаба дуг Фибоначчи, прикрепленных к графику.iTrend
Индикатор iTrend для MetaTrader 5.