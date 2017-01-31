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Индикаторы

DMI stochastic extreme - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2429
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Вариация на тему DMI stochastic extreme.

Оригинальное использование (в виде, предложенном Барбарой Стар) описывается следующим образом:

DMI стохастик использует основную формулу для стохастического осциллятора с периодами 10, 3, 3, использующуюся в большинстве графических пакетов, но заменяет цену закрытия бара значением периода 10 DMI-осциллятора. Уровни перекупленности и перепроданности тоже отличаются. Они располагаются на уровнях 10 и 90 вместо более обычных 20 и 80. DMI стохастик более быстрый и менее сглаженный, чем стохастик, основанный на цене. Тем не менее, он быстро достигает экстремумов, что позволяет своевременно входить в рынок и выходить из него.

Значения по умолчанию используются не те, которые использовала Барбара Стар, однако вы можете выставить параметры (включая и уровни) по вашему желанию.

Эта версия индикатора отличается еще и способом расчета DMI. В оригинальном DMI используется EMA Уайлдерса — практически полный аналог SMMA, используемого в MetaTrader. Итак, если вы используете SMMA для расчета DMI, вы получите оригинальный DMI, но индикатор позволяет вам экспериментировать и полностью изменять тип расчета, получая все новые и новые версии DMI. В сочетании с мультитаймфреймом, выбором цветов и алертами, привязанными к изменению цвета, индикатор может использоваться для быстрого отслеживания разворотов цены или для идентификации длинного тренда. Как обычно, работа индикатора очень сильно зависит от настроек. Надеюсь, он будет полезен в вашем арсенале трейдера.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16977

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