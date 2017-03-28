Eine Variante des DMI stochastic extreme.



Die ursprüngliche Verwendung (von Barbara Star) wird so beschrieben:



Der DMI stochastic verwendet die Grundeinstellung für einen 10, 3, 3 stochastic Oszillators, der sich in praktisch jeder Sammlung findet, aber er ersetzt den Schlusskurs durch den den 10-Perioden DMI Oszillator. Die Level für überkauft und überverkauft sind ebenfalls verändert. Diese befinden sich jetzt bei 10 und 90 anstelle der üblichen 20 und 80. Der DMI stochastic ist viel schneller und weniger glatt als der Stochastic auf Basis der Preise. Er erreicht jedoch die Extrema sehr schnell und das erlaubt frühzeitige Ein- und Ausstiege.

Die gewählte Standardeinstellung ist nicht die von Barbara Star, aber Sie können die Parameter (inklusive der Höhe der Level) selber wählen.



Diese Version des Indikators ändert die Berechnungsweise des DMI. Der originale DMI, auch bekannt als "Wilders EMA" - ist der, den Nutzer des Metatraders als SMMA kennen. Wenn Sie also den SMMA zur Berechnung des DMI verwenden, erhalten Sie den originalen DMI, aber dieser Indikator erlaubt Ihnen zu experimentieren und das vollständig zu ändern, umso ganz neue Versionen des DMI zu erhalten. Durch Multi-Zeitrahmenfähigkeit, der Wahl der Farbwechsel und Hinweise gemäß Ihren Einstellungen, kann er zur Identifikation von Trends und Umkehrpunkten verwendet werden. Wie üblich beruht alles auf den Einstellungen, es scheint ein sinnvolles Hilfsmittel für das Handeln zu sein.





