DMI stochastic extreme - Indikator für den MetaTrader 5
Eine Variante des DMI stochastic extreme.
Die ursprüngliche Verwendung (von Barbara Star) wird so beschrieben:
Die gewählte Standardeinstellung ist nicht die von Barbara Star, aber Sie können die Parameter (inklusive der Höhe der Level) selber wählen.
Diese Version des Indikators ändert die Berechnungsweise des DMI. Der originale DMI, auch bekannt als "Wilders EMA" - ist der, den Nutzer des Metatraders als SMMA kennen. Wenn Sie also den SMMA zur Berechnung des DMI verwenden, erhalten Sie den originalen DMI, aber dieser Indikator erlaubt Ihnen zu experimentieren und das vollständig zu ändern, umso ganz neue Versionen des DMI zu erhalten. Durch Multi-Zeitrahmenfähigkeit, der Wahl der Farbwechsel und Hinweise gemäß Ihren Einstellungen, kann er zur Identifikation von Trends und Umkehrpunkten verwendet werden. Wie üblich beruht alles auf den Einstellungen, es scheint ein sinnvolles Hilfsmittel für das Handeln zu sein.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16977
