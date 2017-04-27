Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Rsi(oma) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1688
- Ranking:
-
- Publicado:
Esta versión del indicador calcula 7 tipos diferentes de RSI :
- RSI "normal"
- SI de Cutler
- RSI de Eilers suavizado
- RSI de Harris
- RSI rápido
- RSX
- RSI "lento"
Los niveles de este indicador pueden ser de dos tipos: flotante (si ponemos el perido de este indcador en > 1) o fijo, el método clásico (periodo <=1). Asimismo, si excluimos el suavizado de precios (periodo de suavizado >1), obtenemos algo que se conoce como RSIOMA. El indicador puede utilizar 4 tipos principales de medias para suavizar/filtrar los precios y combinarlos con la familia de tipos soportados por RSI. De esta forma, usted obtiene 7 tipos más de RSIOMA.
En el indicador se incluye un conjunto normal de 22 tipos de precio (que se sincronizan con cambio de color en los valores RSI, que a su vez depende del cambio de inclinación de la curva, el cruce de la curva o los valores extremos). Incluida de la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.
