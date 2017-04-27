CodeBaseSecciones
Indicadores

Rsi(oma) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1688
Ranking:
(23)
Publicado:
Rsiwomag.mq5 (50.32 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Esta versión del indicador calcula 7 tipos diferentes de RSI :

  • RSI "normal"
  • SI de Cutler
  • RSI de Eilers suavizado
  • RSI de Harris
  • RSI rápido
  • RSX
  • RSI "lento"

Los niveles de este indicador pueden ser de dos tipos: flotante (si ponemos el perido de este indcador en > 1) o fijo, el método clásico (periodo <=1). Asimismo, si excluimos el suavizado de precios (periodo de suavizado >1), obtenemos algo que se conoce como RSIOMA. El indicador puede utilizar 4 tipos principales de medias para suavizar/filtrar los precios y combinarlos con la familia de tipos soportados por RSI. De esta forma, usted obtiene 7 tipos más de RSIOMA.

En el indicador se incluye un conjunto normal de 22 tipos de precio (que se sincronizan con cambio de color en los valores RSI, que a su vez depende del cambio de inclinación de la curva, el cruce de la curva o los valores extremos). Incluida de la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16953

