RSIのEhlers逆フィッシャー変換

通常のRSI

カットラーのRSI

ハリスRSI

急速RSI

RSX

低速RSI



このバージョンでは、以下のフィッシャー逆変換を計算できます。

浮動または固定レベルの選択が可能です。浮動レベル期間を<= 1に設定すると、固定レベルが計算されます。浮動レベルの期間が> 1に設定されている場合には浮動レベルが計算されます。これらのレベルに応じて、色がどのように変更/調整されるか、それに応じていつ、どのようにアラートがトリガーされるかの選択ができます。多時間枠と並んで、通常のアラートセット（まだ開かれているまたは初めに決済されたバーのアラートメッセージ、音声、電子メール、プッシュ通知）が利用できます。





RSIの逆フィッシャー変換は、浮動レベルとあらゆる種類のRSIと組み合わせて、極値（買われ過ぎ及び売られ過ぎゾーン）を強化するように設計されているため、より迅速でクリーンな動向検出と識別が可能です。追加の平滑化により、誤ったシグナルの回避が可能です。他の指標と同様に（銘柄/時間枠ペアの最適な設定を見つけるために）いくつかのパラメータを試してみることをお勧めします。

