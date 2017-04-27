Se trata de una versión "regular" de QWMA ("media móvil cuadrática ponderada"). La parte "cuadrática" no se usa ya más aquí, pero el nombre sí permanece. Los cambios le han dado la posibilidad de calcular pesos aleatorios (y no solo cuadráticos), y por eso ya no se trata solo de una QWMA. Sin embargo, como la idea original procede de la ponderación cuadrática, el nombre se ha quedado igual.



En esta versión:

se puede elegir entre el uso de niveles flotantes o fijos (si el periodo del nivel flotante se establece como <= 1, los niveles se ignorarán, y el color pasará automáticamente al coloreado de la inclinación)

es posible elegir diferentes colores para facilitar la toma de decisiones: el cambio de color en el cambio de inclinación, en el cruce de los niveles medio o del nivel externo

los mismos ajustes se usan para enviar las alertas incorporadas en el indicador

posibilidad de cambiar de marco temporal en los parámetros de entrada

El conjunto habitual de precios para el cálculo (22 tipos) y el conjunto estándar de alertas (mensajes, sonidos, e-mail, notificaciones push sobre una barra ya abierta o al cerrarse la misma).

Es posible experimentar con los parámetros de "velocidad" de la QWMA. Ajustes generales:

0 — para la media móvil sencilla

1 — para la media móvil linealmente ponderada

2 — para la para la media móvil ponderada "cuadráticamente"

Pero como la "velocidad" no debe ser obligatoriamente un número entero, todos los valores entre los indicados más arriba y los que se salgan de su marco también podrán usarse. Esto nos da un número ilimitado de nuevos tipos de medias móviles (en este caso, el periodo no se cambia nunca).



