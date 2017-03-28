CodeBaseKategorien
Ehlers Inverse Fisher Transformation des RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Ehlers Inverse Fisher Transformation des RSI.

Diese Version berechnet die inverse Fisher Transformation von:
  • Normalem RSI
  • Cuttlers RSI
  • Haris' RSI
  • Rapid RSI
  • RSX
  • "Slow" RSI

Eine Wahl zwischen variablen oder fixen Level ist möglich. Ist die Periodenlänge des variablen Levels <=1, wird mit einem fixen Level gerechnet. Falls die Periodenlänge der variablen Level > 1, wird mit einem variablen Level gerechnet. Entsprechend der Level können Sie wählen, wann ein Farbwechsel und demgemäß wann und wie Hinweise ausgelöst werden sollen. Er ist multi-zeitrahmenfähig und verfügt über die üblichen Hinweise (Nachrichten, Töne, Emails, "Push Notifications" - während der noch offenen oder schon geschlossenen Bar).


Da die inverse Fisher Transformation des RSI so gestaltet ist, dass sie die Extrema (Überkauft/Überverkauft Zonen), in Kombination mit den variablen Level und all den verschiedenen Typen des RSI überbetont, erlaubt diese Version eine schnellere und klarere Identifikation eines Trends. Durch eine zusätzliche Glättung können falsche Signale verhindert werden. Das Experimentieren mit unterschiedlichen Einstellungen für unterschiedliche Symbole wird angeraten (für die optimalen Einstellungen für das Symbol/Paar).

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16963

