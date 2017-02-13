CodeBaseSeções
Transformada de Fisher inversa do RSI, no processamento de Eilers.

Nesta versão, é possível calcular a transformada de Fisher inversa para:
  • RSI regular
  • SI Cutler
  • RSI Harris
  • RSI rápido
  • RSX
  • RSI lento

Escolha de níveis flutuantes ou fixos. Se você definir o período de níveis flutuantes como <=1, serão calculados os níveis fixos. Se o período de níveis flutuantes for > 1, serão calculados os níveis flutuantes. De acordo com os níveis selecionados, pode ser selecionado em que casos mudará a cor de seu indicador e em que casos serão enviados alertas. Está disponível o conjunto padrão de alertas (mensagens no terminal, sinais sonoros, e-mail, notificações push já prontos na barra aberta/fechada).


Como transformada de Fisher inversa é projetada para enfatizar os extremos (zonas de sobrevenda/sobrecompra) em combinação com níveis flutuantes ​​e com diferentes tipos de RSI, esta versão permite determinar rapidamente e com precisão a tendência. Os sinais falsos são eliminadas por uma suavização adicional. Tal como acontece com qualquer outro indicador, recomendamos experimentar com os parâmetros (para encontrar as melhores configurações para seu símbolo/timeframe).

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16963

