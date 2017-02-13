Participe de nossa página de fãs
Ehlers inverse fisher transform of RSI - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 2124
- 2124
- Avaliação:
-
- Publicado:
Transformada de Fisher inversa do RSI, no processamento de Eilers.
Nesta versão, é possível calcular a transformada de Fisher inversa para:
- RSI regular
- SI Cutler
- RSI Harris
- RSI rápido
- RSX
- RSI lento
Escolha de níveis flutuantes ou fixos. Se você definir o período de níveis flutuantes como <=1, serão calculados os níveis fixos. Se o período de níveis flutuantes for > 1, serão calculados os níveis flutuantes. De acordo com os níveis selecionados, pode ser selecionado em que casos mudará a cor de seu indicador e em que casos serão enviados alertas. Está disponível o conjunto padrão de alertas (mensagens no terminal, sinais sonoros, e-mail, notificações push já prontos na barra aberta/fechada).
Como transformada de Fisher inversa é projetada para enfatizar os extremos (zonas de sobrevenda/sobrecompra) em combinação com níveis flutuantes e com diferentes tipos de RSI, esta versão permite determinar rapidamente e com precisão a tendência. Os sinais falsos são eliminadas por uma suavização adicional. Tal como acontece com qualquer outro indicador, recomendamos experimentar com os parâmetros (para encontrar as melhores configurações para seu símbolo/timeframe).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16963
