Ehlers 对 RSI 的反向费希尔变换。

标准 RSI

Cuttler RSI

Haris RSI

快速 RSI

RSX

慢速 RSI



本版本可以计算以下方式的反向费希尔变换:

还可以选择浮动或者固定的水平。如果您把浮动水平周期数设为 <=1, 就计算固定的水平。如果浮动水平的周期数设为 > 1, 就计算浮动水平。根据那些水平，您可以选择颜色如何改变/调整的方式以及对应的提醒如何以及何时被触发，另外，还可以使用多个时间框架和提醒的组合 (在仍然开启的柱或者第一个关闭的柱上使用提醒消息，声音，电子邮件，推送通知等)。





因为反向RSI费希尔转换是设计用于增强极值点(超买和超卖区域), 把浮动水平和不同类型的 RSI 相组合，本版本可以做到更快和更清楚的侦测和识别趋势。通过另外的平滑，可以避免虚假信号。和其他指标一样，推荐使用不同参数做一些实验(以便找到针对不同交易品种/时段的最佳设置)。

