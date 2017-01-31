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Индикаторы

Ehlers inverse fisher transform of RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Обратное фишеровское преобразование RSI в обработке Эйлерса.

В этой версии возможно вычислять обратное фишеровское преобразование для :
  • Регулярного RSI
  • SI Каттлера
  • RSI Гарриса
  • Быстрого RSI
  • RSX
  • Медленного RSI

Выбор плавающих или фиксированных уровней. Если вы настроите период плавающих уровней на <=1, тогда просто будут вычисляться фиксированные уровни. Если период плавающих уровней > 1, будут вычисляться плавающие уровни. В соответствии с выбранными уровнями, можно выбрать, в каком случае будет меняться цвет вашего индикатора и в каких случаях будут отправляться алерты. Доступен мультитаймфрейм, обычный набор алертов (сообщения в терминале, звуковые сигналы, e-mail, пуш-уведомления на открытом или закрытом баре).


Поскольку обратное фишеровское преобразование разработано, чтобы подчеркивать экстремумы (зоны перепроданности и перекупленности), в комбинации с плавающими уровнями и с разными типами RSI эта версия позволяет быстрее и точнее определить тренд. Ложные сигналы отсекаются путем дополнительного сглаживания. Как и для любого другого индикатора, мы советуем поэкспериментировать с параметрами (чтобы подобрать оптимальные настройки для вашего символа/таймфрейма).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16963

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