Обратное фишеровское преобразование RSI в обработке Эйлерса.

Регулярного RSI

SI Каттлера

RSI Гарриса

Быстрого RSI

RSX

Медленного RSI



В этой версии возможно вычислять обратное фишеровское преобразование для :

Выбор плавающих или фиксированных уровней. Если вы настроите период плавающих уровней на <=1, тогда просто будут вычисляться фиксированные уровни. Если период плавающих уровней > 1, будут вычисляться плавающие уровни. В соответствии с выбранными уровнями, можно выбрать, в каком случае будет меняться цвет вашего индикатора и в каких случаях будут отправляться алерты. Доступен мультитаймфрейм, обычный набор алертов (сообщения в терминале, звуковые сигналы, e-mail, пуш-уведомления на открытом или закрытом баре).





Поскольку обратное фишеровское преобразование разработано, чтобы подчеркивать экстремумы (зоны перепроданности и перекупленности), в комбинации с плавающими уровнями и с разными типами RSI эта версия позволяет быстрее и точнее определить тренд. Ложные сигналы отсекаются путем дополнительного сглаживания. Как и для любого другого индикатора, мы советуем поэкспериментировать с параметрами (чтобы подобрать оптимальные настройки для вашего символа/таймфрейма).

