Rsi(oma) - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
这是一个可以计算七种类型 RSI 的版本:

  • "普通的" RSI
  • Cuttler RSI
  • Ehlers' 平滑 RSI
  • Harris RSI
  • 快速 RSI
  • RSX
  • "慢速" RSI

这个指标的级别可以有两种类型 : 浮动的 (如果浮动水平周期数设为 > 1) 或者固定的 - 经典方法 (如果浮动水平周期数设为 <=1). 另外，当价格平滑被启用时(价格平滑周期数设为 >1) ，它就变成了常见的 rsioma. 它可以使用四种基本类型的平均来进行价格的平滑/过滤，并且与它所支持的其中类型的 RSI 来组合，您现在也就有了七种类型的 rsioma。

指标中含有常用的22种类型的价格，常用的提醒 (与选择的 rsi 数值造成颜色变化相同步，它可以基于斜率的改变，中间水平的交叉或者外部水平的交叉，所有这些都根据上面描述过的水平类型设置相配合) 并且它已经是多时段版本。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16953

