これは、rsiの7種類のRSIを計算できるバージョンです。



「通常の」RSI

カットラーのRSI

エーラーの平滑化されたRSI

ハリスRSI

急速RSI

RSX

「低速」 RSI

この指標のレベルは、浮動（浮動の期間が>1に設定されている場合）または古典的な方法である固定 （浮動の期間が<= 1に設定されている場合）の2種類です。また、価格の平滑化が有効になると（価格平滑化期間が>1に設定されている場合）、これは一般にrsiomaと呼ばれるものになります。価格の平滑化/フィルタリングには4種類の基本的な平均値を使用でき、サポートされている7種類のrsiと組み合わせることで7種類のrsiomaも作成できるようになりました。



指標には、通常の22種類の価格セットとアラートのセット（rsi値の色の選択と同期されていて、傾きの変更、ミドルレベルまたはアウターレベルの交差に基づいています。 すでに説明したようなレベルのタイプの設定に準拠します）であり、すでに多時間枠版です。<



