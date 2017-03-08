コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Rsi(oma) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1633
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
Rsiwomag.mq5 (50.32 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これは、rsiの7種類のRSIを計算できるバージョンです。

  • 「通常の」RSI
  • カットラーのRSI
  • エーラーの平滑化されたRSI
  • ハリスRSI
  • 急速RSI
  • RSX
  • 「低速」 RSI

この指標のレベルは、浮動（浮動の期間が>1に設定されている場合）または古典的な方法である固定 （浮動の期間が<= 1に設定されている場合）の2種類です。また、価格の平滑化が有効になると（価格平滑化期間が>1に設定されている場合）、これは一般にrsiomaと呼ばれるものになります。価格の平滑化/フィルタリングには4種類の基本的な平均値を使用でき、サポートされている7種類のrsiと組み合わせることで7種類のrsiomaも作成できるようになりました。

指標には、通常の22種類の価格セットとアラートのセット（rsi値の色の選択と同期されていて、傾きの変更、ミドルレベルまたはアウターレベルの交差に基づいています。 すでに説明したようなレベルのタイプの設定に準拠します）であり、すでに多時間枠版です。<


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16953

CrossMA CrossMA

2つのiMA (MA)の交差です。iATR指標を使います。

RTスキャルパ RTスキャルパ

FORTSでスキャルピング用に設計されたリアルタイム指標です。

Exp_2pbIdealMA_ReOpen Exp_2pbIdealMA_ReOpen

Exp_2pbIdealMA EAは、動向に応じた移動平均とポジションスケーリングの交差に基づいています。

Fractal_CCI Fractal_CCI

フラクタルコモディティチャンネルインデックス（Fractal Commodity Channel Index）