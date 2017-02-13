Esta versão do indicador calcula 7 tipos diferentes de RSI :



RSI "regular"

SI Cutler

RSI Eilers suavizado

RSI Harris

RSI rápido

RSX

RSI "lento"

Os níveis deste indicador podem ser de dois tipos: flutuantes (se o período desse indicador for colocado em > 1) ou fixo - método clássico - (período <=1). Além disso, se forem ativados os preços suavizados (período de suavização >1), verifica-se o que é conhecido como RSIOMA. O indicador pode usar 4 tipos básicos de médias para suavização/filtragem de preços e combiná-las com os sete tipos pelo RSI suportados. Assim, você obtém mais 7 tipos de RSIOMA.



No indicador, existe um conjunto de 22 tipos de preço, alertas (que são sincronizados com a mudança na cor dos valores do RSI, que, por sua vez, pode depender da alteração na inclinação da curva, cruzamento da média ou níveis extremos). É incluída a possibilidade de mudar de timeframe nos parâmetros de entrada.



